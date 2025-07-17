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«Семейные ценности»: Как государство помогает семьям?
18.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Какие виды государственной поддержки предусмотрены для семей в 2025 году? Каковы критерии и условия их получения? Какие изменения в существующих программах помощи семьям ожидаются в 2025 году? Какие региональные особенности и различия в программах помощи семьям существуют и как они будут учтены в 2025 году? На эти и многие другие вопросы ответила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.
Источник: ПЛН-FM
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