«Семейные ценности»: Как государство помогает семьям?

Какие виды государственной поддержки предусмотрены для семей в 2025 году? Каковы критерии и условия их получения? Какие изменения в существующих программах помощи семьям ожидаются в 2025 году? Какие региональные особенности и различия в программах помощи семьям существуют и как они будут учтены в 2025 году? На эти и многие другие вопросы ответила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Источник: ПЛН-FM