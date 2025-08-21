www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Семейные ценности»: Зачем женщинам объединяться?

22.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».

Сегодня гостем программы стала председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Она рассказала, зачем женщинам объединяться, какие проблемы общества беспокоят членов союза и как женщины России помогают их решать.

 

