12:50 «На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах
21.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Действительно ли рынок нового жилья в регионе испытывает трудности?
20.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести обязательные проверки на адекватность депутатов и кандидатов в депутаты?
«Семейные ценности»: Зачем женщинам объединяться?
22.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».
Сегодня гостем программы стала председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. Она рассказала, зачем женщинам объединяться, какие проблемы общества беспокоят членов союза и как женщины России помогают их решать.
Источник: ПЛН-FM
