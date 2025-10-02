www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 сентября 25 сентября 29 сентября 29 сентября 22 сентября 24 сентября 30 сентября 27 августа 3 октября 23 сентября 12 сентября 16 сентября 2 октября Телефон прямого эфира 16 сентября 22 сентября

«Семейные ценности»: Спортивная семья

03.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На этот раз в гости к Анастасии Туманской и Артему Татаренко придет спортивная семья. - и Мария Прудская.

Александр Дмитриев - кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, рекордсмен области, неоднократный абсолютный чемпион региона, бронзовый призер СЗФО по тяжелой атлетике, тренер. В определенный момент жизни похудел на 30 кг. Его жена Мария Прудская - тренер-преподаватель и при весе 51 кг показывает очень впечатляющие результаты. В свое время, благодаря спорту, смогла похудеть на 22 кг. Они расскажут, может ли спорт стать объединяющим моментом крепкой семейной жизни, какие плюсы и минусы есть в регулярном занятии спортом, достаточно ли возможностей сейчас в нашем городе и за его пределами для эффективных и комфортных занятий спортом.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Удобен ли единый платежный документ?










  смотреть результаты



Удобен ли единый платежный документ?










  смотреть результаты