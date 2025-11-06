06.11.2025 12:34 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов
«Семейные ценности»: Гармония в повторном браке
07.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».
Повторный брак в нашем обществе уже не вызывает удивления, но все-таки есть те, кто страдает от этого больше всего - дети. Они воспринимают это как трагедию, их мир рушится, они больше всего нуждаются в помощи в этой ситуации.
Сегодня ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предложили поговорить о том, как помочь детям пережить развод родителей и как создать новую гармоничную семью без травмирования самых беззащитных участников ситуации.
В этом им помогает кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой Наталья Старосельская.
Источник: ПЛН-FM
