www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 ноября 24 октября Телефон прямого эфира 25 сентября 30 октября 28 октября 27 октября 24 октября 31 октября 29 октября 29 октября 8 октября 6 ноября 31 октября 24 сентября 29 октября

«Семейные ценности»: Гармония в повторном браке

07.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности». 

Повторный брак в нашем обществе уже не вызывает удивления, но все-таки есть те, кто страдает от этого больше всего - дети. Они воспринимают это как трагедию, их мир рушится, они больше всего нуждаются в помощи в этой ситуации.

Сегодня ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предложили поговорить о том, как помочь детям пережить развод родителей и как создать новую гармоничную семью без травмирования самых беззащитных участников ситуации.

В этом им помогает кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой Наталья Старосельская. 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли сокращать школьные летние каникулы?









  смотреть результаты



Надо ли сокращать школьные летние каникулы?









  смотреть результаты