«Семейные ценности»: Гармония в повторном браке

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».

Повторный брак в нашем обществе уже не вызывает удивления, но все-таки есть те, кто страдает от этого больше всего - дети. Они воспринимают это как трагедию, их мир рушится, они больше всего нуждаются в помощи в этой ситуации.

Сегодня ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предложили поговорить о том, как помочь детям пережить развод родителей и как создать новую гармоничную семью без травмирования самых беззащитных участников ситуации.

В этом им помогает кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой Наталья Старосельская.

Источник: ПЛН-FM