«Семейные ценности»: Юридические аспекты брака

14.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предлагают поговорить о юридических аспектах брака, а поможет им в этом адвокат-общественник Анна Соколова.

Чем отличается гражданский брак от сожительства? Каковы возрастные ограничения для брака и есть ли исключения? Какие юридические консультации понадобятся молодожёнам перед браком и какие вопросы стоит обсудить с юристом? В каких случаях брак может признать недействительным и какие последствия это несёт для супругов? Какие права и обязанности появляются у супругов после регистрации брака и как они регулируются? Как распределяют имущественные права супругов при разводе и что влияет на это? Об этом и многом другом — прямо сейчас.

 

 

