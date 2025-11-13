13.11.2025 12:34 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни
«Семейные ценности»: Юридические аспекты брака
14.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предлагают поговорить о юридических аспектах брака, а поможет им в этом адвокат-общественник Анна Соколова.
Чем отличается гражданский брак от сожительства? Каковы возрастные ограничения для брака и есть ли исключения? Какие юридические консультации понадобятся молодожёнам перед браком и какие вопросы стоит обсудить с юристом? В каких случаях брак может признать недействительным и какие последствия это несёт для супругов? Какие права и обязанности появляются у супругов после регистрации брака и как они регулируются? Как распределяют имущественные права супругов при разводе и что влияет на это? Об этом и многом другом — прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
