14:00 «Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете
17.06.2025 14:00 «Люди труда»: Александр Седунов о возможностях получения востребованной профессии в Пскове?
16.06.2025 14:00 «Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов
«Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете
18.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На этот раз ведущий Максим Костиков обсудил с ним не событийную повестку, а темы, особо актуальные в 2025 году. Напомним, этот год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня было уделено особое внимание вопросам патриотического воспитания.
Источник: ПЛН-FM
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