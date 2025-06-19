«Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и защите прав потребителей

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним вопросы, связанные с депутатской деятельностью и с работой в сфере защиты прав потребителей.

Источник: ПЛН-FM