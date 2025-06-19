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«Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и защите прав потребителей

20.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним вопросы, связанные с депутатской деятельностью и с работой в сфере защиты прав потребителей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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