19.06.2025 18:20 «Дневной дозор»: Смогут ли студенты без педагогического образования заменить школьных учителей?
19.06.2025 12:34 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о депутатской деятельности и работе единороссов в областном Собрании
«Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и защите прав потребителей
20.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Ведущий Александр Савенко обсудил с ним вопросы, связанные с депутатской деятельностью и с работой в сфере защиты прав потребителей.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати