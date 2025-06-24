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«Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией

25.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о старте большой муниципальной избирательной кампании в Псковской области, о реализации национальных проектов и о борьбе с коррупцией.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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