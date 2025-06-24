«Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией

Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о старте большой муниципальной избирательной кампании в Псковской области, о реализации национальных проектов и о борьбе с коррупцией.

Источник: ПЛН-FM