14:00 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией
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«Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией
25.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о старте большой муниципальной избирательной кампании в Псковской области, о реализации национальных проектов и о борьбе с коррупцией.
Источник: ПЛН-FM
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