«Собственной персоной»: Региональная система здравоохранения. Реорганизовать нельзя оставить

Гость студии - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Завершающийся в регионе процесс объединения больниц у жителей вызвал тревогу, а в некоторых районах получил явный политический окрас. Недостаток информационно-разъяснительной работы признал даже губернатор. Сегодня мы вновь обращаемся к этой теме. Будем разбираться в деталях.

Источник: ПЛН-FM