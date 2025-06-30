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«Собственной персоной»: Региональная система здравоохранения. Реорганизовать нельзя оставить
01.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Завершающийся в регионе процесс объединения больниц у жителей вызвал тревогу, а в некоторых районах получил явный политический окрас. Недостаток информационно-разъяснительной работы признал даже губернатор. Сегодня мы вновь обращаемся к этой теме. Будем разбираться в деталях.
Источник: ПЛН-FM
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