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«Собственной персоной»: Региональная система здравоохранения. Реорганизовать нельзя оставить

01.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Завершающийся в регионе процесс объединения больниц у жителей вызвал тревогу, а в некоторых районах получил явный политический окрас. Недостаток информационно-разъяснительной работы признал даже губернатор. Сегодня мы вновь обращаемся к этой теме. Будем разбираться в деталях.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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