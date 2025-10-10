www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Железные люди»: Александр Лоско. Из спортивной гимнастики в кикбоксинг

13.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Сегодня гость студии - старший тренер национальной сборной команды России по кикбоксингу, исполнительный директор Псковского филиала российского Союза боевых искусств Александр Лоско. Он расскажет о своем спортивном пути, о деятельности федерации кикбоксинга Пскова и о тренерской работе.

 

 

«Железные люди» — это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

 

