Уже завтра, 28 ноября, в спортивно-развлекательном центре «Простория» пройдет грандиозный финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков - 2026», который обещает стать самым ярким светским событием областного центра в уходящем году. Планируется, что шоу соберет не только самых прекрасных псковичек, которые поборются за титулы в разных номинациях, но и еще более 100 королев из других городов страны. Некоторые уже приехали в Псков и сегодня придут в пресс-центр поделиться своими ожиданиями от финального шоу.
В брифинге примут участие:
- Президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина
- «Миссис Москва-2026» Валентина Вылегжанина
- «Миссис Россия-2026 Классик» Наталья Игумнова (Иркутск)
- «Королева планеты-2021» Наталья Белозерова
- «Миссис королева России-2026», директор конкурса «Миссис Вологда» Дарья Зубова.