«Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции

Гость студии - директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о находках археологического сезона текущего года и о значимости Псковской объединенной археологической экспедиции Института археологии АН СССР и Псковского музея-заповедника. В этом году исполняется 40 лет с момента ее создания.

Источник: ПЛН-FM