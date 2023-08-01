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«Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции

02.08.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о находках археологического сезона текущего года и о значимости Псковской объединенной археологической экспедиции Института археологии АН СССР и Псковского музея-заповедника. В этом году исполняется 40 лет с момента ее создания.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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