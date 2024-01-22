«Беседка»: Елена Припутенко о ситуации с ОРВИ, гриппом, коронавирусом и корью

Гость студии - главный санитарный врач Псковской области - руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Ведущая Татьяна Иванова обсудила с ней текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом, коронавирусом и корью в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM