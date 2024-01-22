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«Беседка»: Елена Припутенко о ситуации с ОРВИ, гриппом, коронавирусом и корью
23.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный санитарный врач Псковской области - руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
Ведущая Татьяна Иванова обсудила с ней текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом, коронавирусом и корью в Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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