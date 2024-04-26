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Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?»

29.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»

30 апреля во дворе усадьбы на улице Георгиевской, 4 открывается ярмарка «У Беклешова». Ремесленные ряды вновь заполнятся уникальными товарами ручной работы, антикварными вещицами и винтажными изделиями. Популярны ли сейчас блошиные рынки? Чье внимание они могут привлечь? И возможна ли в Пскове «улица творческих людей»? Об этом поговорили ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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