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«Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом

24.01.2024 19:00 «ПЛН-FM»

В Пскове стартовал I Международный брасс-фестиваль — российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов.

В чем его задумка, какова программа и участники? Кто и чему учит молодых музыкантов в арт-резиденции? Об этом и многом другом ведущей Татьяне Ивановой рассказали художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук фестиваля Алексей Репников; солист Михайловского театра Михаил Хасин и китайский музыкант из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ли Минцзе.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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