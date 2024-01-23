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«Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом
24.01.2024 19:00 «ПЛН-FM»
В Пскове стартовал I Международный брасс-фестиваль — российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов.
В чем его задумка, какова программа и участники? Кто и чему учит молодых музыкантов в арт-резиденции? Об этом и многом другом ведущей Татьяне Ивановой рассказали художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук фестиваля Алексей Репников; солист Михайловского театра Михаил Хасин и китайский музыкант из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ли Минцзе.
Источник: ПЛН-FM
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