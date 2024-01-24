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«Беседка»: Премьера анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское»
25.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Речь пойдет о премьере анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское». Это история о том, как Пушкин совсем молодым, хоть уже очень известным в своём кругу человеком, попал в скучную (как ему сперва думалось) деревню. В ссылку, в неволю. И именно тут, в русской деревне, среди полей, холмов, лесов, говора, песен, книг, с ним произошло какое-то чудо…Подробнее о сериале ведущая Анастасия Сливинская поговорила с генеральным продюсером проекта Игорем Гаврюшкиным и композитором Вячеславом Кругликом.
Источник: ПЛН-FM
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