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«Беседка»: Премьера анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское»

25.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Речь пойдет о премьере анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское». Это история о том, как Пушкин совсем молодым, хоть уже очень известным в своём кругу человеком, попал в скучную (как ему сперва думалось) деревню. В ссылку, в неволю. И именно тут, в русской деревне, среди полей, холмов, лесов, говора, песен, книг, с ним произошло какое-то чудо…Подробнее о сериале ведущая Анастасия Сливинская поговорила с генеральным продюсером проекта Игорем Гаврюшкиным и композитором Вячеславом Кругликом.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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