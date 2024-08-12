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«Беседка»: о первой в Пскове ярмарке яблок
13.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Первая в Пскове ярмарка яблок, урожая, традиционных продуктов и напитков «Лешуга» пройдет на территории Финского парка с 16 по 18 августа.
Что ждет гостей фестиваля, какова будет музыкальная программа, в чем секрет названия ярмарки, в эфире радио ПЛН FM рассказали директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и креативный менеджер, Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.
Источник: ПЛН-FM
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