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«Беседка»: «Движение первых» в Псковской области
06.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Сколько членов сегодня насчитывает «Движение первых» в Псковской области? В каждом ли районе есть члены движения? Каждый ли может войти в состав организации? Что уже удалось сделать с момента создания регионального отделения движения? На эти вопросы ответит руководитель псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.
Источник: ПЛН-FM
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