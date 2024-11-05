«Беседка»: «Движение первых» в Псковской области

«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Сколько членов сегодня насчитывает «Движение первых» в Псковской области? В каждом ли районе есть члены движения? Каждый ли может войти в состав организации? Что уже удалось сделать с момента создания регионального отделения движения? На эти вопросы ответит руководитель псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Источник: ПЛН-FM