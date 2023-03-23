«Дневной дозор»: Поможет ли курортный сбор развитию Псковской области?

В России с 2018 года действует эксперимент по взиманию с граждан курортного сбора на некоторых территориях России. Он должен был проходить до конца 2022 года. Но власти приняли решение продлить его еще на два года. Сейчас курортный сбор взимается с туристов, которые приехали отдыхать в СтавропОлье, на Алтай и в Краснодарский край. В этом году список расширится, в эксперименте примут участие Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус» в Сочи. Сама сумма сбора невелика и обычно не превышает 100 рублей в сутки. Взимается он за каждый день фактического проживания туриста в объекте размещения: отеле, гостинице или санатории. Деньги идут в бюджет того региона, где оплачен сбор и используются для развития туристической инфраструктуры.

Пока Псковская область не попадала в перечень регионов, в которых взимается курортный сбор. А с учетом того, что перестала действовать программа туристического кэшбэка за путешествия по России, такой «налог» мог бы помочь развитию туристической отрасли нашего региона. С одной стороны та сумма, которую может получить региональный бюджет за счет курортного сбора может благоприятно сказаться на туротрасли. Однако есть и риск: введенные дополнительные расходы могут повлиять на выбор туристами места для отдыха.

Если Псковская область присоединится к эксперименту, поможет ли это в развитии туристической инфраструктуры в нашем регионе? Или, напротив, если курортный сбор будет введен, это может отпугнуть часть туристов от посещения региона? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM