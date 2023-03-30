«Дневной дозор»: Нужно ли ограничивать импорт пластиковой посуды в Россию?

Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под ограничение на импорт в Россию. Такую идею озвучил Минпромторг. По данным Союза переработчиков пластмасс, импортная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров. Также министерство хочет ограничить производство этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров, которые предлагается заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.

С экологической точки зрения, инициатива Минпромторга выглядит на первый взгляд правильной. Но бизнес не готов к такому шагу: часть товаров не имеет альтернативы. Запрещать власти научились хорошо, но в первую очередь нужно наладить производство изделий из аналогов пластика. Иначе вырастут цены на некоторые товары из-за экологичной но более дорогостоящей упаковки или с полок вовсе исчезнет ряд позиций, потому что их не во что будет упаковывать. Нужно ли ограничивать импорт пластиковой упаковки и одноразовой посуды в Россию? Стоит ли при этом сокращать производство таких товаров внутри страны? Есть ли экологичная замена пластиковым контейнерам и пакетам? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM