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23.01.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Первые рекорды и исчезнувшие подписи
- Кто будет вторым?
- И сто лет в обед.
Источник: ПЛН-FM
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