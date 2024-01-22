«Гонки по вертикали»: предвыборный «квартет и...», чудеса с подписями и страсти по Ильичу

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Первые рекорды и исчезнувшие подписи

Кто будет вторым?

И сто лет в обед.

Источник: ПЛН-FM