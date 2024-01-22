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«Гонки по вертикали»: предвыборный «квартет и...», чудеса с подписями и страсти по Ильичу

23.01.2024 18:30 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Первые рекорды и исчезнувшие подписи
  • Кто будет вторым?
  • И сто лет в обед.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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