Эхо города: Ремонт Ольгинского моста

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это предстоящий ремонт Ольгинского моста. С какого числа начнутся работы? Как будет построена схема движения для автомобилистов и пешеходов? В какие сроки подрядчик планирует провести работы, которые смогут поддержать инженерное сооружение до необходимого капитального ремонта? Подробности прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM