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Эхо города: Ремонт Ольгинского моста
13.03.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это предстоящий ремонт Ольгинского моста. С какого числа начнутся работы? Как будет построена схема движения для автомобилистов и пешеходов? В какие сроки подрядчик планирует провести работы, которые смогут поддержать инженерное сооружение до необходимого капитального ремонта? Подробности прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
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