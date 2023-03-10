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Эхо города: Ремонт Ольгинского моста

13.03.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Коротко и емко Любовь Кузнецова расскажет о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это предстоящий ремонт Ольгинского моста. С какого числа начнутся работы? Как будет построена схема движения для автомобилистов и пешеходов? В какие сроки подрядчик планирует провести работы, которые смогут поддержать инженерное сооружение до необходимого капитального ремонта? Подробности прямо сейчас.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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