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«Кузница»: Инвестиции – что это такое в современной действительности?

23.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В последнее время слово «инвестиции» мы слышим очень часто. Однако для большого числа людей это такое же абстрактное понятие, как если бы мы говорили про Туманность Андромеды. С одной стороны, понятно: инвестиция – это вложение. Например, средств для развития производства с целью извлечения прибыли. Мы слышим: «в нашей области проводится большая работа с инвесторами», но в чем она заключается и каков ее результат, непонятно. Для инвесторов у нас создана целая зона – «Моглино». Это своего рода инкубатор для производственников с особыми условиями. Но когда же мы увидим результат? Хороший вопрос. Что сейчас является привлекательным полем деятельности для инвесторов? Идут ли они в реальный сектор экономики и в районы Псковской области? Чем долгие инвестиции отличаются от коротких? И чем реально правительство региона поддерживает инвесторов? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым и другими экспертами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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