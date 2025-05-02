02.05.2025 14:00 «Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Ночи музеев», 80-летии Победы и музыкальных экспериментах
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«Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Ночи музеев», 80-летии Победы и музыкальных экспериментах
02.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Ведущий Олег Добрынин поговорит с ней об акции «Ночь музеев», к которой ежегодно присоединяется Псковский музей, о плане музейных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, и о музыкальных проектах и планах на новый туристический сезон.
Источник: ПЛН-FM
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