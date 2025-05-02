«Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Ночи музеев», 80-летии Победы и музыкальных экспериментах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Олег Добрынин поговорит с ней об акции «Ночь музеев», к которой ежегодно присоединяется Псковский музей, о плане музейных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, и о музыкальных проектах и планах на новый туристический сезон.

Источник: ПЛН-FM