www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 января 23 января 19 января 12 января 10 января 18 января 26 января 18 января 19 января 22 января 25 января 15 января 25 января 28 декабря Телефон прямого эфира 10 января

«Прессинг»: Информационная изоляция, суверенный Рунет, прибалтийские трактовки

26.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко ищут ответы на вопросы, нужна ли России информационная изоляция, возможна ли она в принципе, чем может испугать «взгляд оттуда», в каких случаях он полезен и нужен ли жителям Псковской области доступ к первоисточникам информации от прибалтийских соседей.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты