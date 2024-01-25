«Прессинг»: Информационная изоляция, суверенный Рунет, прибалтийские трактовки

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко ищут ответы на вопросы, нужна ли России информационная изоляция, возможна ли она в принципе, чем может испугать «взгляд оттуда», в каких случаях он полезен и нужен ли жителям Псковской области доступ к первоисточникам информации от прибалтийских соседей.

Источник: ПЛН-FM