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«Прессинг»: Информационная изоляция, суверенный Рунет, прибалтийские трактовки
26.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко ищут ответы на вопросы, нужна ли России информационная изоляция, возможна ли она в принципе, чем может испугать «взгляд оттуда», в каких случаях он полезен и нужен ли жителям Псковской области доступ к первоисточникам информации от прибалтийских соседей.
Источник: ПЛН-FM
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