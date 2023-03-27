«В фокусе»: Весенние паводки в Псковской области

В Псковской области с приходом весны наступило время паводков. Сейчас проходит активная стадия половодья из-за таяния снега, плюсовых температур и осадков. Уже введен режим повышенной готовности в трех муниципалитетах – Порховском, Новоржевском и Дедовичском районах. Также сильные подтопления фиксируются в Псковском и Куньинском районах.

По данным МЧС, уже в середине марта было известно, что в Псковской области в этом году в риске подтопления находятся 139 населенных пунктов. На данный момент в Порховском районе вода в реке Шелонь поднялась настолько, что подошла под самые стены городской крепости в райцентре. В Новоржевском районе в русле реки Льста было выявлено два затора из-за упавших деревьев, которые усиливали паводковую ситуацию. В Дедовичском районе затопило участок дороги Малая Храпь — Вязье, людей перевозят организованными группами через затопленные участки дорог. В Куньинском районе размыло дорогу Кунья — Кресты из-за нехватки мощности водопропускных труб.

Не каждый год ситуация с паводками складывалась настолько серьезно как в этом году. Над устранением последствий катаклизмов работает МЧС. Эксперты объясняют, что затопления происходят не только из-за таяния снега и льда или выпадения обильных осадков, но и потому, что водные артерии загрязняются. Например, упавшие в реки деревья могут создавать преграду для прохождения воды, а значит водоемы нужно периодически чистить для профилактики весеннего паводка. Чем вызван сильный паводок в Псковской области в этом году? Как справляются службы, ответственные за предотвращение подтоплений? Какие существуют меры профилактики весеннего паводка? Какие действовать людям, оказавшимся в зоне затопления? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM