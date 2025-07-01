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«Беседка»: Сценарист Алексей Рязанцев о кинофестивале «Западные ворота»

02.07.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня, 2 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии – один из членов жюри кинофестиваля «Западные ворота», генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», продюсер, сценарист и заслуженный работник культуры России Алексей Рязанцев.

Ведущая Татьяна Иванова поговорила с ним о фестивале «Западные ворота». Какую именно программу будет судить Алексей Рязанцев? Как он оценивает современный уровень российского кинематографа на фоне того, что в последние годы он претерпел ряд ограничений? А также о том, как гость студии озвучивал роль Северуса Снейпа в знаменитых фильмах о Гарри Поттере.

 

Источник: ПЛН-FM



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cюжет:
VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»

 

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