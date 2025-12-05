«Беседка»: Работа Единой диспетчерской службы псковского «Горводоканала»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Гость студии – начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Он рассказал о работе Единой диспетчерской службы, подвел итоги уходящего года, обсудил важность ответственного отношения пользователей к канализации, а также поделился планами на следующий год.

Ведущая – Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM