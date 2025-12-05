www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Работа Единой диспетчерской службы псковского «Горводоканала»

08.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Гость студии – начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Он рассказал о работе Единой диспетчерской службы, подвел итоги уходящего года, обсудил важность ответственного отношения пользователей к канализации, а также поделился планами на следующий год. 

Ведущая – Любовь Кузнецова.

 

