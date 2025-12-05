05.12.2025 09:00 «На пятой передаче»: Боксы для треног и почему нет смысла запоминать места камер «на ремень»
04.12.2025 18:20 «Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к социальным учреждениям Пскова - есть ли решение?
«Беседка»: Работа Единой диспетчерской службы псковского «Горводоканала»
08.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Гость студии – начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.
Он рассказал о работе Единой диспетчерской службы, подвел итоги уходящего года, обсудил важность ответственного отношения пользователей к канализации, а также поделился планами на следующий год.
Ведущая – Любовь Кузнецова.
