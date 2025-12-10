www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской»

11.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». 

Гость студии - директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова.

Стартовал второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». В чем главная цель проекта, как прошел отбор участников, все ли продолжают обучение, не сошел ли кто-то с дистанции? Чему посвящен второй образовательный модуль? Кто и чему учит участников?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



