«Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии - директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова.

Стартовал второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». В чем главная цель проекта, как прошел отбор участников, все ли продолжают обучение, не сошел ли кто-то с дистанции? Чему посвящен второй образовательный модуль? Кто и чему учит участников?

Источник: ПЛН-FM