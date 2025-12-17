«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах избирательной кампании-2025
18.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»
ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.
Гостем выпуска стал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги уходящего года и подготовку к большой избирательной кампании-2026.
Источник: ПЛН-FM
