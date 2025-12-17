www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах избирательной кампании-2025

18.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года. 

Гостем выпуска стал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. 

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги уходящего года и подготовку к большой избирательной кампании-2026.

Источник: ПЛН-FM



