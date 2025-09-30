«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про «Интервидение»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В России недавно прошел конкурс «Интервидение». Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» в России запрещена решением Верховного суда РФ

Источник: ПЛН-FM