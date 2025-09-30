08:55 «Люди труда»: Начальник конструкторского отдела Александр Александров о престиже инженерных професси
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про «Интервидение»
01.10.2025 08:45 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В России недавно прошел конкурс «Интервидение». Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» в России запрещена решением Верховного суда РФ
