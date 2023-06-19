«Беседка»: О начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами

Гостем нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о начале работы общественного штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году.

Источник: ПЛН-FM