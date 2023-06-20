Круглый стол на «ПЛН FM»: Губернатор-2023 - на старт!
Очередной круглый стол, посвященный главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области, прошел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 июня.
Главные темы для обсуждения: особенности выборов-2023 года, основные вызовы и угрозы, потенциальные опасности и фобии кандидатов.
Для участия в работе круглого стола были приглашены председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, а также выдвинутые кандидаты - первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. «Единую Россию», ранее выдвинувшую кандидатуру действующего губернатора Михаила Ведерникова, на круглом столе представит член президиума регионального политического совета партии Алексей Севастьянов.
Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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