«Беседка»: Гендиректор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк о развитии производства в условиях санкций

Гость студии - генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним об импортозамещении и развитии производства в условиях санкций.

Как давно существует предприятие? В чем его миссия и ключевые принципы работы? Какую продукцию выпускает Великолукский кабельный завод? Ощутил ли он на себе санкционное давление? Импортозамещение — это миф или реальность? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM