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«Беседка»: Гендиректор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк о развитии производства в условиях санкций

12.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним об импортозамещении и развитии производства в условиях санкций.

Как давно существует предприятие? В чем его миссия и ключевые принципы работы? Какую продукцию выпускает Великолукский кабельный завод? Ощутил ли он на себе санкционное давление? Импортозамещение — это миф или реальность? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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