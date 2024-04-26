«Дневной дозор»: Нужно ли увеличивать продолжительность школьных уроков?

Дети — будущее страны. Оспаривать этот тезис никто не осмелится. Напротив, в попытках «вылепить» из девчонок и мальчишек достойных граждан своей страны, на федеральном уровне регулярно обсуждают изменения в образовательной сфере. Вот лишь некоторые из сравнительно «молодых» идей: ввести в школах уроки, где дети будут знакомиться с азами правильного питания; добавить в расписание предмет «Важные дела», на котором учащиеся будут своими руками создавать необходимые вещи для помощи СВО; ввести уроки гольфа и уроки смысла жизни…

Откровенно говоря, все эти предложения пока так и остались нереализованными. Чего не скажешь об обязательных уроках труда. Их с 1 сентября 2024 года вводят во всех школах страны. О «подводных камнях» этой инициативы ранее мы уже рассказывали в программе «Дневной дозор». Сегодня же хочется обсудить другую идею. Экс-министр просвещения Российской Федерации, президент Российской академии образования Ольга Васильева, некоторое время назад заявила, что учителям сейчас не хватает 45 минутного урока. Они не успевают за это время и проверить домашнее задание, и для объяснить новый материал. В результате большая часть работы уходит школьникам на дом. А чтобы подобного не происходило, продолжительность школьных уроков следует увеличить.

Это суждение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Наряду с теми, кто опроверг высказывание о том, что времени не хватает, и указал на то, что современные дети и так слишком сильно загружены, нашлись те, кто идею поддержал. По их мнению, родителям, вернувшимся с работы, нередко приходится по вечерам примерять на себя роль педагога: сначала разбираться в школьных темах самим, а затем пытаться донести материал и до ребёнка. Раз уж на уроке он не успел уловить суть. Так нужно ли увеличивать продолжительность школьных уроков? Этот вопрос в рамках программы «Дневной дозор» мы решили задать педагогам, психологам и представителям родительской общественности.

Источник: ПЛН-FM