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«Беседка»: Итоги форума «Псковская область: место, где хочется жить»

16.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На днях в областном центре прошел Форум «Псковская область: место, где хочется жить». Он был посвящен 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Каковы основные итоги реализации этой программы за полтора десятилетия? Какие цели преследовал форум? По какому принципу отбирались предприятия, которые посетили участники форума в рамках профтура? Как переселенцы могут найти себя в Псковской области? Какую роль в их адаптации может сыграть гражданское общество?

На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова и руководитель Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова. Ведущий — Дмитрий Иванов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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