14:00 «Дом Советов»: Александр Котов об оценке работы правительства региона и итогах конференции ПАСЗР
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«Дом Советов»: Александр Котов об оценке работы правительства региона и итогах конференции ПАСЗР
11.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним недавний отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в прошлом году и другие вопросы, рассмотренные на сессии 3 июня. Также Александр Котов рассказал об итогах 67-ой конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Архангельске.
Источник: ПЛН-FM
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