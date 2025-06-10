«Дом Советов»: Александр Котов об оценке работы правительства региона и итогах конференции ПАСЗР

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним недавний отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в прошлом году и другие вопросы, рассмотренные на сессии 3 июня. Также Александр Котов рассказал об итогах 67-ой конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Архангельске.

Источник: ПЛН-FM