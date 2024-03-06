«Дневной дозор»: Нужно ли увеличить налоговую нагрузку на людей с высокими доходами?

В России установлена фиксированная налоговая ставка в 13%. На этом фоне одинаковую долю от своих доходов в государственную казну отчисляют как те, кто получает в месяц зарплату, скажем, в 20 тысяч рублей, так и те, кто получает по 200 тысяч. В своё время такая прогрессивная мера была применена для того, чтобы остановить бегство капитала из страны, стимулировать предпринимателей и крупный бизнес выходить из тени и честно платить налоги. Тогда это было необходимо для того, чтобы бизнес работал «в белую».

Но прошло время. И над тем, чтобы переломить эту тенденцию, задумались на федеральном уровне. Например, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил «подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами». То есть по сути, рассмотреть вариант введения прогрессивной шкалы налогообложения. За такой вариант развития событий в разное время высказывались представители некоторых политических партий. Но инициатива так и не была реализована.

Теперь же, после слов первого лица государства, бурная работа в Госдуме и правительстве в этом направлении вполне может начаться. Как итог — в стране могут появиться законы, закрепляющие норму «чем больше доходов, тем выше процентная ставка по налогам». Пожалуй, эта мера хороша для государственной казны. Но как отнесутся к ней представители бизнес-сообщества? Не попытаются ли вновь уйти «в тень» после введения такой системы налогообложения? О плюсах и «подводных камнях» прогрессивной шкалы налогов сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM