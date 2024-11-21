«Дневной дозор»: Нужны ли в Псковской области фермерские рынки?

Идея создания фермерского рынка в Пскове продолжает, что называется "витать в воздухе". За последнее десятилетие было несколько попыток, инициированных как властями, так и частным бизнесом. Еще при губернаторе Андрее Турчаке Пушкинская улица в Пскове превращалась по субботам в рынок выходного дня, где фермеры могли реализовать свою продукцию. В торговом центре Акваполис открывался фреш-маркет «Корзинка», где можно было приобрести фермерскую продукцию. Все эти и им подобные проекты – пока не увенчались успехом. Но сама идея не умерла – очередную точку продажи фермерской продукции планируется открыть на месте бывшего «белорусского рынка», между улицами Ленина и Карла Маркса. О планах по строительству рынка в этой локации стало известно по итогам заседания регионального совета по инвестициям. По мнению властей, фермерский рынок в центре города может стать востребованной точкой притяжения и визитной карточкой для фермерских хозяйств региона, поможет им при продвижении собственной продукции. Кстати, относительно успешные примеры работы фермерских рынков в регионе есть. За примерами далеко ходить не надо. В том же Изборске вполне успешно торгуют своей продукцией местные фермеры. Они даже умудряются поставлять свою продукцию в Москву и Петербург.

Мнения о необходимости фермерских рынков в городе разные. Некоторые считают, что такие площадки нужны. Они помогают мелким сельхозпроизводителям продавать товары без наценки, например, результаты труда фермеров, бабушек и дедушек. Что на рынках можно купить натуральные продукты и быстро продать излишки собственного сада-огорода. Но если вспомнить историю Пскова, то на тех же рынках выходного дня в свое время, бабулек торгующих своими помидорами, было всегда меньше, чем перекупщиков, которые перепродают якобы фермерские продукты. Другие полагают, что для продажи фермерских товаров сегодня существуют и другие, более цивилизованные формы торговли - их можно заказать в сети Интернет, или приобрести в некоторых гипермаркетах.

Мы решили спросить представителей фермерских хозяйств, экспертов нужен ли фермерский рынок Пскову? Подходит ли для его создания территория бывшего «белорусского рынка»? Нужны ли площадки сбыта в городе псковским фермерам? Есть ли у псковичей спрос на фермерскую продукцию? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM