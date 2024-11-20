14:00 «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне
20.11.2024 14:00 «Собственной персоной»: Арсений Чжан и Игорь Романов о кадровых изменениях в реготделении «Новых людей»
19.11.2024 18:30 «Гонки по вертикали»: 1000 дней СВО, муниципальная реформа 3.0 и релоканты против Шлосберга*
Резонер: Токсичные осколки
21.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Говорят, что минуло 1000 дней с начала специальной военной операции. В патриотическом сегменте эту дату предпочли не заметить. Политэмиграция, конечно, не смогла пройти мимо и на все лады ринулась смаковать круглую цифру. Многословные рассуждения на эту тему, в большинстве случаев, насквозь пропитаны злорадством, дескать, затянулась история, и чем дольше тянется, тем лучше. Это, в общем, безосновательное злопыхательство имеет место на фоне глубочайшего раскола в рядах политических релокантов. Российская оппозиция за рубежом уже не просто разобщена – она раскололась на мелкие токсичные осколки.
Источник: ПЛН-FM
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