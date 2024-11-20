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Резонер: Токсичные осколки

21.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Говорят, что минуло 1000 дней с начала специальной военной операции. В патриотическом сегменте эту дату предпочли не заметить. Политэмиграция, конечно, не смогла пройти мимо и на все лады ринулась смаковать круглую цифру. Многословные рассуждения на эту тему, в большинстве случаев, насквозь пропитаны злорадством, дескать, затянулась история, и чем дольше тянется, тем лучше. Это, в общем, безосновательное злопыхательство имеет место на фоне глубочайшего раскола в рядах политических релокантов. Российская оппозиция за рубежом уже не просто разобщена – она раскололась на мелкие токсичные осколки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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