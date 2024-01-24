www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 января 23 января 10 января 18 января 28 декабря 11 января Телефон прямого эфира 18 января 19 января 15 января 12 января 18 января 24 января 22 января 15 января Телефон прямого эфира

«Дневник выборов-2024». Выпуск 3

25.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дневник выборов-2024», посвященной предстоящим выборам президента России. В том, что происходит за оставшееся время до голосования, ведущий Александр Савенко еженедельно разбирается вместе с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главой «Экспертного клуба: псковский регион» Ильей Стрелковым. Основные темы этого выпуска: активность кандидатов, работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области и прогноз по явке.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты