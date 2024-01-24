«Дневник выборов-2024». Выпуск 3

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дневник выборов-2024», посвященной предстоящим выборам президента России. В том, что происходит за оставшееся время до голосования, ведущий Александр Савенко еженедельно разбирается вместе с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главой «Экспертного клуба: псковский регион» Ильей Стрелковым. Основные темы этого выпуска: активность кандидатов, работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области и прогноз по явке.

Источник: ПЛН-FM