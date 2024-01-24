14:00 «Сообразим на троих»: «Феномен Надеждина», «мост анжанерной конструкции» и аттракцион неслыханной щедрости
24.01.2024 14:00 «Собственной персоной»: Игорь Сопов о старте президентской кампании в Псковской области
«Дневник выборов-2024». Выпуск 3
25.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дневник выборов-2024», посвященной предстоящим выборам президента России. В том, что происходит за оставшееся время до голосования, ведущий Александр Савенко еженедельно разбирается вместе с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, главой «Экспертного клуба: псковский регион» Ильей Стрелковым. Основные темы этого выпуска: активность кандидатов, работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области и прогноз по явке.
Источник: ПЛН-FM
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