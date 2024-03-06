«Дневник выборов-2024». Выпуск 9

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудили с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Сегодня они подвели итоги состоявшегося накануне Форума наблюдателей Псковской области, обсудили текущую ситуацию по заявкам на ДЭГ и итоги предвыборных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения, а также поговорили об активности кандидатов в президенты.

Источник: ПЛН-FM