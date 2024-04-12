ГорДозор: Сухой фонтан как новая точка притяжения

На прошлой неделе в Сквере искусств состоялась настройка мультимедийного фонтана. Многие горожане пришли посмотреть на новую достопримечательность. Какие еще точки притяжения появлялись в городе за последнее время и где их особенно не хватает, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM