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ГорДозор: Сухой фонтан как новая точка притяжения

15.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На прошлой неделе в Сквере искусств состоялась настройка мультимедийного фонтана. Многие горожане пришли посмотреть на новую достопримечательность. Какие еще точки притяжения появлялись в городе за последнее время и где их особенно не хватает, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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