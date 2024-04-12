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ГорДозор: Сухой фонтан как новая точка притяжения
15.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На прошлой неделе в Сквере искусств состоялась настройка мультимедийного фонтана. Многие горожане пришли посмотреть на новую достопримечательность. Какие еще точки притяжения появлялись в городе за последнее время и где их особенно не хватает, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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