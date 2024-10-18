«ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски

В Пскове становится все больше благоустроенных парков и мест для семейного или активного отдыха. Одними из планируемых к реставрации парков стали сквер у гостиницы «Рижская» и отправленный на доработку парк 300-летия прокуратуры. Как они будут обустроены? Что нужно псковичам и как этого достичь? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Николай Мельков и Андрей Николаев.

Источник: ПЛН-FM