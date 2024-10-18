14:00 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек»
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«ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски
21.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»
В Пскове становится все больше благоустроенных парков и мест для семейного или активного отдыха. Одними из планируемых к реставрации парков стали сквер у гостиницы «Рижская» и отправленный на доработку парк 300-летия прокуратуры. Как они будут обустроены? Что нужно псковичам и как этого достичь? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Николай Мельков и Андрей Николаев.
Источник: ПЛН-FM
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