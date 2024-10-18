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«Железные люди»: Атаман Вадим Азарьев о своем пути к айкидо
21.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня о своем пути к спорту рассказывает резидент клуба айкидо «Айкикай», атаман общественного объединения «Западный казачий резерв» Вадим Азарьев. Ведущий — Георгий Пономарев.
Источник: ПЛН-FM
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