«Железные люди»: Атаман Вадим Азарьев о своем пути к айкидо

Сегодня о своем пути к спорту рассказывает резидент клуба айкидо «Айкикай», атаман общественного объединения «Западный казачий резерв» Вадим Азарьев. Ведущий — Георгий Пономарев.

Источник: ПЛН-FM