www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 февраля Телефон прямого эфира 4 марта 5 марта 28 февраля 1 марта 5 марта 27 февраля 1 марта 22 февраля 22 февраля 22 февраля 16 февраля 22 февраля 27 февраля 5 марта

Круглый стол на «ПЛН FM»: Срез общественного мнения о выборах президента РФ

06.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В студии «ПЛН FM» прошел очередной круглый стол, посвященный выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.

Ранее участниками программ в прямом эфире стали руководители региональных отделений ведущих политических партий и общественных объединений, наблюдатели за выборами, журналисты, эксперты. А сегодня мы пригласили к разговору представителей различных групп нашего общества - врача, учителя, работника сферы культуры, профсоюзного деятеля и представителя молодежной среды. Они рассказали, насколько им и их коллегам интересна президентская кампания, планируют ли они участвовать в выборах и считают ли удобным трехдневный формат голосования с использованием технологии ДЭГ.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты