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Круглый стол на «ПЛН FM»: Срез общественного мнения о выборах президента РФ
06.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В студии «ПЛН FM» прошел очередной круглый стол, посвященный выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.
Ранее участниками программ в прямом эфире стали руководители региональных отделений ведущих политических партий и общественных объединений, наблюдатели за выборами, журналисты, эксперты. А сегодня мы пригласили к разговору представителей различных групп нашего общества - врача, учителя, работника сферы культуры, профсоюзного деятеля и представителя молодежной среды. Они рассказали, насколько им и их коллегам интересна президентская кампания, планируют ли они участвовать в выборах и считают ли удобным трехдневный формат голосования с использованием технологии ДЭГ.
Источник: ПЛН-FM
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