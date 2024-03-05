Круглый стол на «ПЛН FM»: Срез общественного мнения о выборах президента РФ

В студии «ПЛН FM» прошел очередной круглый стол, посвященный выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.

Ранее участниками программ в прямом эфире стали руководители региональных отделений ведущих политических партий и общественных объединений, наблюдатели за выборами, журналисты, эксперты. А сегодня мы пригласили к разговору представителей различных групп нашего общества - врача, учителя, работника сферы культуры, профсоюзного деятеля и представителя молодежной среды. Они рассказали, насколько им и их коллегам интересна президентская кампания, планируют ли они участвовать в выборах и считают ли удобным трехдневный формат голосования с использованием технологии ДЭГ.

Источник: ПЛН-FM