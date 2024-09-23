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«Кузница»: Развитие муниципальной системы образования

24.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодняшняя тема - муниципальная системе образования города Пскова: 29 школ, без малого 100 садиков, учреждения дополнительного образования, многотысячный педагогический и ученический коллективы. Внимание к образованию со стороны государства в последние годы значительное, с соответствующим финансированием: модернизация материально-технической базы, капитальные ремонты и строительство новых учреждений образования – и здесь не без проблем.

Но учат не стены, и не стены раскрывают таланты детей: насколько квалифицированные в Пскове педагоги? Идет ли в школы и садики молодежь? Благодаря каким проектам дети получают дополнительные навыки и знания?

Эти и многие другие вопросы рассмотрели в программе «Кузницы». Сегодняшний эксперт - заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

 

Источник: ПЛН-FM



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