«ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается
23.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
С начала года на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно - транспортных происшествий на 19,9%. Рост наблюдается также среди пострадавших и погибших на дорогах.
Возможно ли снижение статистики? Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили острый вопрос с ведущим программы «На пятой передаче», автоблогером Денисом Бахтиным. В ходе горячей дискуссии попытались выяснить: влияют ли штрафы на сознательность водителей и смогут ли активисты, фиксирующие нарушения, повысить эту сознательность.
Источник: ПЛН-FM
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