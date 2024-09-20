«ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

С начала года на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно - транспортных происшествий на 19,9%. Рост наблюдается также среди пострадавших и погибших на дорогах.

Возможно ли снижение статистики? Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили острый вопрос с ведущим программы «На пятой передаче», автоблогером Денисом Бахтиным. В ходе горячей дискуссии попытались выяснить: влияют ли штрафы на сознательность водителей и смогут ли активисты, фиксирующие нарушения, повысить эту сознательность.

Источник: ПЛН-FM