www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 сентября 5 сентября 17 сентября 9 сентября 2 августа Телефон прямого эфира 20 сентября 12 сентября 16 сентября 20 сентября 10 сентября 9 сентября 10 сентября 16 сентября 17 сентября 20 сентября

«ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается

23.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

С начала года на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно - транспортных происшествий на 19,9%. Рост наблюдается также среди пострадавших и погибших на дорогах.

Возможно ли снижение статистики? Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили острый вопрос с ведущим программы «На пятой передаче», автоблогером Денисом Бахтиным. В ходе горячей дискуссии попытались выяснить: влияют ли штрафы на сознательность водителей и смогут ли активисты, фиксирующие нарушения, повысить эту сознательность.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?










  смотреть результаты



Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?










  смотреть результаты