08.03.2024 14:41 «Подстрочник»: Директор Псковской филармонии Марина Николаева о 50-м Фестивале русской музыки
08.03.2024 12:35 «Прессинг»: Журналистика фактов VS Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы
07.03.2024 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли увеличить налоговую нагрузку на людей с высокими доходами?
«Эхономика»: Как искусственный интеллект вливается в нашу повседневную реальность?
11.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Эхономика». В новом выпуске речь пойдет о внедрении искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь. Это уже происходит, причем, в два раза быстрее, чем в своё время пришли смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета.
Активно технологии искусственного интеллекта внедряются Сбербанком. Чем полезен искусственный интеллект в банковской сфере? Какие цифровые решения Сбера используются на территории Псковской области? Каковы дальнейшие планы Сбера в части использования искусственного интеллекта? На эти и другие вопросы ответит гость студии - управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати