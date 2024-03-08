www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 марта 7 марта 27 февраля 22 февраля 28 февраля 1 марта 5 марта 16 февраля 7 марта 1 марта 6 марта 4 марта Телефон прямого эфира 16 февраля 22 февраля 22 февраля

«Эхономика»: Как искусственный интеллект вливается в нашу повседневную реальность?

11.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Эхономика». В новом выпуске речь пойдет о внедрении искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь. Это уже происходит, причем, в два раза быстрее, чем в своё время пришли смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета.

Активно технологии искусственного интеллекта внедряются Сбербанком. Чем полезен искусственный интеллект в банковской сфере? Какие цифровые решения Сбера используются на территории Псковской области? Каковы дальнейшие планы Сбера в части использования искусственного интеллекта? На эти и другие вопросы ответит гость студии - управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты