www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 января 11 января 19 января 19 января 23 января 18 января 10 января 22 января 12 января 15 января Телефон прямого эфира 18 января 28 декабря 18 января 18 января 28 декабря

«PRO-ПРАВО»: О материнском капитале

24.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. В одном из предыдущих выпусков адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начала разговор о социальных пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне. Сегодня она предлагает поговорить о материнском капитале.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты