23.01.2024 18:30 «Гонки по вертикали»: предвыборный «квартет и...», чудеса с подписями и страсти по Ильичу
«PRO-ПРАВО»: О материнском капитале
24.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. В одном из предыдущих выпусков адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начала разговор о социальных пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне. Сегодня она предлагает поговорить о материнском капитале.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати