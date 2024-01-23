«PRO-ПРАВО»: О материнском капитале

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. В одном из предыдущих выпусков адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская начала разговор о социальных пособиях и выплатах, на которые могут рассчитывать россияне. Сегодня она предлагает поговорить о материнском капитале.

Источник: ПЛН-FM